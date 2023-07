Calciomercato | Mbappé con Milinkovic? L'Al-Hilal vola a Parigi

Fonte: tuttomercatoweb.com

© foto di www.imagephotoagency.it

L'Al Hilal ha presentato un'offerta da 300 milioni di euro al Paris Saint-Germain per Kylian Mbappé (più 400 milioni in due stagioni al giocatore) e il club parigini, com'è noto, l'ha accettata. Le ultime indiscrezioni raccontano anche che l'ex Monaco starebbe cominciando a prendere in considerazione l'idea di trattare con i sauditi, anche se la sua preferenza resterebbe quella di andare via a parametro zero tra un anno.

Tuttavia, stando a quanto riferito da L'Equipe, in Arabia non hanno perso le speranze e continuano a cullare il sogno di vedere Mbappé nella Saudi League. Al punto che una delegazione dell'Al Hilal che si trova a Parigi per le visite mediche di Malcom si sarebbe messa in contatto con la stella della nazionale francese per convincerlo ad accettare la proposta faraonica. I vertici del club vogluono esporre il progetto a Mbappé e convincerlo a pronunciare il fatidico 'sì'. Presto, a Parigi, potrebbe esserci un incontro decisivo.