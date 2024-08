Calciomercato Milan, arriva Abraham: ci sarà contro la Lazio?

TUTTOmercatoWEB.com

Nottata di mercato movimentata per la Roma. Mentre salta l'operazione Danso e si concretizza quella per l'arrivo di Djaló, i giallorossi definiscono lo scambio di prestiti secchi con il Milan tra Abraham e Saelemaekers. In vista del match di sabato contro la Lazio, in programma alle 20.45 allo Stadio Olimpico, Abraham potrebbe già essere pronto per vestire la maglia rossonera.