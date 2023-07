Calciomercato Milan | Fatta per un talento della Liga: i dettagli

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com

Altro colpo in entrata chiuso dal Milan. Dopo Pulisic, Loftus Cheek, Reijnders, Romero e Okafor, i rossoneri hanno portato a termine anche l'operazione Samuel Chukwueze. Accordo totale con il Villarreal e il giocatore che dovrebbe raggiungere presto i nuovi compagni nella tournée americana. Mancano solo gli ultimi dettagli burocratici da limare. Affare da circa 30 milioni bonus compresi per l'esterno offensivo classe 1999 che lascia la Liga ed è pronto ad approdare in Serie A.