Tutto fatto tra il Milan e Luka Romero. L'ex calciatore della Lazio ha svolto in mattinata le visite mediche di rito e nel pomeriggio si recherà nella sede del club per mettere la firma sul contratto che lo legherà ai rossoneri per i prossimi cinque anni. "Sono molto contento", queste le sue parole rilasciate a Tuttomercatoweb.com.