Calciomercato Milan | Luka Romero potrebbe già partire: i dettagli

Luka Romero è stato presentato ufficialmente oggi in conferenza stampa a Milanello. Il nuovo rossonero ha parlato della possibilità di partire per un prestito per accumulare esperienza, ma sulla sua volontà è stato chiaro: "L'obiettivo è rimanere qui o andare in prestito? Penso di stare qua, mi piace l'ambiente. Posso imparare tanto per l'alto livello che c'è. Con Sarri ho imparato tantissimo a livello tattico. La Serie A è molto forte". Secondo Sky Sport il club rossonero starebbe valutando di vederlo in prestito per fargli maturare esperienza e trovare più spazio.

Poi sugli ex compagni: "Ho parlato con Romagnoli e Reina, mi hanno detto che questo è un club molto grande e che starò molto bene qui".