Calciomercato Milan | Reijnders dell'AZ ad un passo: rossoneri scatenati

Prosegue la campagna di rafforzamento del Milan. Dopo Sportiello e Loftus-Cheeck (per cui manca solo l'annuncio ufficiale) il club meneghino ha in pugno anche il centrocampista Tijjani Reijnders. Classe 1998 ha giocato nell'ultima stagione all'AZ Alkmaar mettendosi in mostra in Conference League anche nelle doppia sfida contro la Lazio. Per portarlo all'ombra della Madonnina i rossoneri sono pronti ad investire 16 milioni di euro più 2 di bonus. Una volta che saranno limati tutti i dettagli, Reijnders firmerà un quinquennale da circa 1,7 milioni a stagione.

Milan: i numeri e caratteristiche di Reijnders

Cresciuto nelle giovanili dello Zwolle, gioca stabilmente in prima squadra nell'AZ dal 2020. Nell'ultima stagione si è messo in mostra sul palcoscenico internazionale siglando 4 gol in 18 presenze in Conference League con la maglia degli olandesi, tra cui quello nella semifinale d'andata contro il West Ham. Si tratta di un vero e proprio centrocampista moderno. Infatti abbina una buona tecnica a una fisicità importante, oltre a una grande duttilità, essendo capace di disimpegnarsi sia come mediano davanti alla difesa, sia come trequartista di incursione.Al Milan andrebbe a raccogliere l'eredità di Tonali come uno dei due centrali nel 4-2-3-1, ma potrebbe essere impiegato anche in un eventuale centrocampo a 3 vista la sua capacità di adattamento.