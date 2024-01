Calciomercato | Monza, interesse per un obiettivo della Lazio: la situazione

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Si muove il calciomercato in entrata e in uscita. Occhi sul Monza, che in questi giorni potrebbe chiudere un colpo sulla fascia sinistra. Infatti, dopo l'arrivo di Daniel Maldini in prestito, Palladino potrebbe presto accogliere Mitchel Bakker dell'Atalanta. Nel caso in cui però non dovesse andare in porto la trattativa, è già pronto il sostituto.

Come riportato da Gianluca Di Marzio, il profilo che interessa ai biancorossi è quello di Emanuele Valeri, grande obiettivo della Lazio. Il difensore classe '98 è fuori rosa nella Cremonese e ha il contratto in scadenza a giugno 2024. Il suo sogno è sempre stato quello di vestire i colori biancocelesti, ma le altre squadre potrebbero comunque provare a chiudere il colpo. Su di lui c'è anche il Verona.