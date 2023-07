Calciomercato Napoli | Kvaratskhelia, choc dall'Arabia: "Offerti 95 milioni"

TUTTOmercatoWEB.com

Una notizia inaspettata che potrebbe rivoluzionare i piani in casa Napoli. Il rumor arriva dall'Arabia Saudita: il Newcastle, dopo Sandro Tonali, vuole anche il gioiello del club azzurro: Kvicha Kvaratskhelia. Lo racconta il media saudita WinWinAllSports, che spiega come il fondo di investimento saudita padrone del club inglese abbia messo sul piatto un'offerta da novantacinque milioni presentata al Napoli per acquistare l'esterno georgiano.