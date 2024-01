Calciomercato | Niente Italia per Bonucci: ecco dove può finire l'ex Juve

Niente ritorno in Serie A per Leonardo Bonucci che può volare in Turchia. Il centrale classe '87 è un obiettivo di mercato del Fernarbahce, club che la scorsa estate ha ingaggiato Dzeko. Come riporta Tuttomercatoweb, il giocatore si muoverà a gennaio per trovare un accordo per la risoluzione del contratto in scadenza tra sei mesi con l'Union Berlino.

La società turca è pronta a fargli firmare un contratto fino a giugno 2024, ma ancora le parti non sono entrate nello specifico dell'accordo perché prima deve liberarsi Bonucci. Questo passaggio non è scontato visto che il club tedesco non vuole privarsene a cuor leggero. L'obiettivo dell'ex Juve e Milan è quello di giocare con continuità con la speranza di ritagliarsi un posto agli Europei.