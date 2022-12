Calciomercato, occhio al Napoli: Giuntoli pensa a un obiettivo della Lazio

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Ivan Ilic è il nome più "caldo" in casa Lazio. Ma il club biancoceleste non è di certo l'unico interessato al calciatore dell'Hellas Verona. Oltre alla Juventus, come anticipato, anche il Napoli starebbe facendo un pensierino sul classe 2001. Nel caso in cui partisse Diego Demme, riporta la rassegna stampa di Radiosei, ecco che potrebbe essere accelerata un'operazione col Verona per Ilic. Il serbo è seguito da tempo da Cristiano Giuntoli e dagli scouting, e rientra in quella cerchia di giovani di qualità sui quali proseguire nel progetto avviato nell'estate scorsa. Anche perché i rapporti tra i due club sono più che buoni. Da Rrahmani a Giovanni Simeone, tra Napoli e Verona c'è correttezza e fiducia reciproca. Il ds azzurro avrebbe già avviato i sondaggi anche se non si può parlare di una vera e propria trattativa, perché non cambia lo schema di De Laurentiis: solo in presenza di un'uscita ci sarà un'entrata. E dunque l'operazione potrà essere avviata solo dopo l'eventuale partenza di Demme, che è tutt'altro che scontata. La Lazio, se vuole effettivamente andare con convinzione su Ilic, dovrà stare attenta anche all'ingerenza del Napoli.

