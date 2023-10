Calciomercato, Onazi torna in Italia: ecco dove giocherà l'ex Lazio

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Gaetano

La carriera di Ogeny Onazi proseguirà in Italia. Il classe 1992, prodotto della Primavera della Lazio e che vanta più di 100 presenze con la maglia biancoceleste, sta per ultimare il suo trasferimento all'Avezzano. La società abruzzese, che milita nel campionato di Serie D, ha deciso di puntare con convinzione sul centrocampista nigeriano, portando in rosa un elemento che oltre alle indubbie qualità, potrà offrire alla squadra un'importantissima esperienza internazionale, acquisita a Roma scendendo in campo in Europa League per 22 volte e nelle molteplici esperienze estere, tra cui anche l'ultima in Cina con la maglia del Kitchee e soprattutto le 53 apparizioni con la nazionale nigeriana.

Alla Lazio Onazi è ricordato in particolar modo per essere uno degli eroi che il 26 maggio 2013 vinsero la Coppa Italia contro la Roma, ma anche per il gol del 2-3 segnato al San Paolo contor il Napoli e che, insieme all'ultima rete di Klose, hanno permesso alla squadra di Pioli di accedere ai preliminari di Champions League contro il Bayer Leverkusen (partite entrambe giocate da titolare). Oggi l'ex Primavera riparte dalla Serie D, sarà tra i più osservati del campionato e avrà il compito di condurre la squadra a una storica promozione.