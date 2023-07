Calciomercato | Paredes, dall'Argentina: "La sfida è tra Lazio e Roma"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Leandro Paredes sembra aver attirato le attenzioni di Roma e Lazio. L'argentino, giocatore del PSG ma ormai fuori dal progetto tecnico di Luis Enrique, potrebbe tornare in Italia dopo l'esperienza trascorsa tra le fila della Juventus. Secondo quanto riferito dal giornalista argentino Gaston Edul, e riportato da AS Argentina, tanto i biancocelesti quanto i giallorossi avrebbero mostrato un certo interesse per il 29enne e starebbero lavorando per raggiungere un accordo col diretto interessato prima di lanciare l'offerta al club parigino. Il Galatasaray, che pure lui era stato legato al calciatore, non sarebbe al momento un'alternativa reale. L'indiscrezione era stata lanciata anche ieri da Sky Sport, e ora dall'Argentina confermano un derby di mercato per Paredes.

