Calciomercato | Parisi, l'agente: "Nessuna trattativa con la Juve. La Lazio, invece..."

"Dire che tra Parisi e la Juventus è cosa fatta sono cose mediatiche buttate lì". Così l'agente Mario Giuffredi, intervistato ai microfoni di TvPlay, allontana il suo assistito, il difensore dell'Empoli Fabiano Parisi, da un possibile approdo a Torino sponda bianconera. E ancora: "Che piaccia un giocatore è un conto, fare una trattativa è un altro. Parisi piace alla Juventus ma niente di più in questo momento". Il procuratore del difensore dell'Empoli e dell'Italia Under 21 sottolinea inoltre che "le trattative per Parisi in questo momento sono con altri club e non con la Juventus. Se è con la Lazio di Sarri? Si dice il peccato ma non il peccatore", dichiara l'agente tra le risate. Indizio di mercato?

Intervenuto poi ai microfoni di Sportitalia, Giuffredi ha spiegato: "Diciamo che in linea di massima dovrebbe andare via da Empoli. Dove è ancora presto, abbiamo trattative in corso ma è presto per definire la destinazione. Juve in pole? A loro piace, ma le trattative sono tutt’altro. Per il momento è solo un gradimento. Fiorentina no. Lazio? Li ha degli estimatori, vediamo nelle prossime settimane”

