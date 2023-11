Calciomercato, Pastorello: "Due ex Lazio potevano finire in Arabia!"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In una lunga intervista rilasciata ai microfoni di Tuttomercatoweb.com, dopo aver parlato, tra i tanti temi trattati, anche di Sana Fernandes, Federico Pastorello si è espresso anche su due ex Lazio. Il noto agente sportivo ha raccontato in particolar modo della possibilità di Francesco Acerbi e Stefan De Vrij di lasciare l'Inter per trasferirsi in Arabia Saudita durante la scorsa estate: "Abbiamo avuto varie situazioni. Alcuni hanno chiesto informazioni, come nel caso di Acerbi, altri hanno proprio intavolato trattative, come con De Vrij, con l’offerta che era molto importante soprattutto per la durata, visto che la proposta era di quattro anni. Stefan però voleva restare in Europa perché si sente di poter dare tanto".