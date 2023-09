Calciomercato | Pereyra verso il ritorno in Serie A: i dettagli

Fonte: Tuttomercatoweb.com

L'Udinese conta di chiudere il ritorno di Roberto Pereyra entro questo fine settimana. Il club friulano in queste ore ha migliorato la sua offerta per convincere il Tucu che non ha mai lasciato la città e si allena con il Donatello Calcio, club friulano di Seconda Categoria che ha come presidente Antonio Di Natale. Pereyra non se l'è sentita di andare in Serie B con la Sampdoria e ha sul piatto un'offerta molto importante del Santos, oltre a quella del Besiktas. Ma oggi l'ipotesi più probabile è una sua permanenza a Udine: già da lunedì, dopo aver firmato un contratto annuale, Pereyra potrebbe mettersi a disposizione di Sottil.