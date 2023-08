Calciomercato | Ranieri: "Sbagliato tenerlo aperto se inizia la serie A"

In merito al possibile ritorno di Luca Pellegrini alla Lazio, la nostra redazione ha intervistato in esclusiva Fernando...

WEBTV MIDTJYLLAND, ISAKSEN SALUTA E PROMETTE: “ANCHE ORA CHE SONO ALLA LAZIO..." Tante le parole spese da Gustav Isaksen in questi giorni per raccontare le emozioni di questa nuova esperienza alla Lazio che sta per iniziare, ma anche per salutare il suo vecchio club. Il danese ha parlato ai microfoni ufficiali del Midtjylland e nel ringraziare compagni,... Tante le parole spese da Gustav Isaksen in questi giorni per raccontare le emozioni di questa nuova esperienza alla Lazio che sta per iniziare, ma anche per salutare il suo vecchio club. Il danese ha parlato ai microfoni ufficiali del Midtjylland e nel ringraziare compagni,... VOCI DI MERCATO CALCIOMERCATO LAZIO | BAIOCCHINI: "CONTATTI CON IL SOSTITUTO DI MAXIMIANO" Tra le situazioni da risolvere in casa Lazio c'è quella legata al portiere Luis Maximiano. Il classe 1999 è nel mirino dell'Almeria, ma la mancanza di un sostituto (soprattutto dopo il trasferimento di Audero all'Inter) ha spinto il presidente... Tra le situazioni da risolvere in casa Lazio c'è quella legata al portiere Luis Maximiano. Il classe 1999 è nel mirino dell'Almeria, ma la mancanza di un sostituto (soprattutto dopo il trasferimento di Audero all'Inter) ha spinto il presidente...