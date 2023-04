Calciomercato, Retegui sul futuro: "Probabile la mia cessione. Serie A? Mi piacerebbe giocare..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Parola a Mateo Retegui. Dall'Argentina all'Italia passando per la Serie A e le sue ambizioni. L'attaccante italo argentino in forze al Tigres si è raccontato a 360 gradi in una lunga intervista. Molto interessante la parte sul futuro in cui spiega il suo sogno di giocare e segnare in Italia. Retegui sin qui, dopo l'esordio e i due gol in Nazionale, è stato accostato a tante squadre italiane e non solo, su tutte Lazio e Inter. Queste le sue parole riportate dalla rassegna stampa a cura di Radiosei: "Il presidente ha detto che a luglio potrebbe essere probabile che io venga ceduto. A me piace molto l’idea. Per quale squadra italiana tifo? Ah, tante. Ci sono grandissimi club, mi piacciono tutti. Non c’è niente di concreto e non so cosa stia succedendo, è papà che si sta occupando del futuro. Io con la testa sono al 100% sul Tigre. La mia attenzione è tutta qui".