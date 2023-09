Calciomercato | Retroscena Ibanez: "C'era l'interesse di una big italiana"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Retroscena di mercato su Roger Ibanez. Il difensore brasiliano, passato in estate dalla Roma all'Al-Ahli, poteva restare in Serie A. Come rivelato da Lodovico Spinosi, intermediario del giocatore, il Napoli aveva sondato il terreno per l'ex giallorosso. Nessun offerta concreta, ma solo un interessamento che Tiago Pinto non ha mai ascoltato. Queste le parole di Spinosi a CalcioNapoli24: "La Roma non ha mai preso in considerazione di venderlo in Italia. C'è stato solo un gradimento tecnico rimasto li, non si è mai concretizzato in niente".