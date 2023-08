Calciomercato | Rogerio al Wolfsburg e l'aneddoto con la Lazio: le ultime

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

CALCIOMERCATO LAZIO - Rogerio è un nuovo giocatore del Wolfsburg. Il terzino proseguirà la sua carriera in Bundesliga con il club che verserà al Sassuolo 6 milioni più 2 di bonus. Il giocatore era in scadenza di contratto nel 2024 e non voleva rinnovare il contratto con i neroverdi che hanno deciso di venderlo per non perderlo a zero tra meno di un anno. Gli emiliani, però, fissano il prezzo a 8 milioni. Costo che blocca lo Spartak Mosca, prima squadra a muoversi concretamente per il giocatore. Secondo il portale calciomercato.com, su Rogerio c'è stato il pressing del Nizza e di alcuni club della Premier senza contare le squadre italiane. Il Milan e la Lazio si sono mosse, ma nessuna delle due aveva intenzione di spendere la cifra chiesta dal Sassuolo in contanti o con l'inserimento di contropartite. Così è stato il Wolfsburg a superare tutti e a chiudere l'operazione con l'Inter rimasta a secco. Perché? Il motivo è che i tedeschi, prima di chiudere Rogerio, hanno trattato a lungo Gosens, senza però trovare l'intesa. Così il Wolfsburg ha virato su Rogerio, che ha costi più contenuti, e l'Inter deve così ricominciare da zero sia per la cessione di Gosens che per l'acquisto di Carlos Augusto del Monza, che sarebbe arrivato in caso di partenza dell'ex Atalanta.