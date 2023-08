Calciomercato Roma | Aguirre blocca Marcos Leonardo: "Ho bisogno di lui, trasferimento impossibile"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Il nuovo tecnico del Santos Daniel Aguirre ha bloccato il trasferimento di Marcos Leonardo alla Roma. L'attaccante brasiliano vorrebbe trasferirsi in Italia, ma l'allenatore sta cercando di fare di tutto per trattenerlo. Queste le sue parole: "Ho davvero bisogno di lui. Nessuno mette in dubbio che sia una stella e mi piacerebbe che restasse con noi. Capisco la sua situazione, cercherò di aiutarlo a segnare tanti gol ed essere venduto per 30 milioni. Non credo sia possibile che Marcos Leonardo se ne vada in questo momento. Non c'è un sostituto. È il migliore o uno dei migliori della squadra. Quindi non ci penso. Capisco la situazione, sono stato anche io giocatore e conosco certe cose, lui ha una grande possibilità. Ma il momento è difficile. Non ci ho ancora parlato ma lo farò sicuramente. Capisco il calciatore, alcune decisioni sembrano giuste e altre no. Dobbiamo aiutarlo e farò di tutto per farlo stare bene. Se resta, però, potrà ottenere qualcosa anche di meglio. Dobbiamo ragionare così, perché è qualcosa che dovrà succedere".