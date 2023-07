Calciomercato Roma | Bazzani convinto: “Serve uno come Immobile"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Fabio Bazzani è intervenuto ai microfoni di TMW per fare il punto anche sul mercato della Roma. A proposito dell’attacco, l’ex calciatore ha affermato: “Serve un classico giocatore che sia un riferimento in attacco, che tenga abbassata la linea avversaria e che possa svariare tra le linee. Se Dybala lo metti in zone dove deve fare guerra è difficile che renda, deve esaltarsi negli spazi e ti serve un attaccante che lo crei. La Lazio per esempio ha Immobile che rende perfettamente con Luis Alberto".

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE