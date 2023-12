Calciomercato | Roma, due calciatori pronti a salutare a gennaio: la situazione

Fonte: Tuttomercatoweb.com

Leonardo Spinazzola e Renato Sanches sono sicuramente due tra i calciatori che hanno deluso maggiormente le aspettative. Entrambi stanno vivendo un periodo davvero difficile, che potrebbe portare la Roma addirittura a decidere di farli partire nel mese di gennaio. Nell'ambiente le voci che circolano sono sempre più insistenti, con il portoghese che potrebbe tornare al PSG prima della fine del termine del prestito concordato con la società francese a inizio stagione.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, i buoni rapporti tra i club potrebbero aiutare a trovare una soluzione. Diverso invece il discorso relativo all'esterno, che non rinnoverà e a giugno sarà svincolato: l'Arabia Saudita e qualche squadra italiana di media fascia sono sulle sue tracce e in caso di offerte, i giallorossi le prenderebbero in seria considerazione.