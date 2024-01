Calciomercato | Roma, fatta per il nuovo difensore: e al derby...

Nuovo acquisto per la Roma di José Mourinho. La formazione giallorossa ha raggiunto l'accordo per il difensore che mancava alla rosa del tecnico portoghese, vista ormai la lunghissima assenza di Smalling da inizio anno. L'intesa è stato trovata con la Juventus per Dean Huijsen: nonostante fosse ormai in dirittura d'arrivo al Frosinone, ha scelto di virare sulla Capitale. Il trasferimento si basa su un prestito secco fino a giugno senza alcuna opzione di riscatto. Come riportato da Fabrizio Romano, il centrale olandese farà presto le visite mediche e firmerà il contratto. Dovrebbe essere quindi disponibile per il derby di Coppa Italia contro la Lazio.

