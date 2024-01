Calciomercato | Roma-Fiorentina, tutto fatto per Belotti: i dettagli

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Andrea Belotti sarà un nuovo calciatore della Fiorentina. In questo ultimo giorno di mercato le due società hanno raggiunto l'accordo: l'attaccante arriva dalla Roma in prestito fino al 30 giugno 2024 per poi tornare nella Capitale al termine della stagione.

La viola, prima dell'ufficialità, ha già postato un indizio sui suoi canali social con lo scatto di un "Gallo", soprannome proprio di Belotti.