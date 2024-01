Calciomercato | Roma, in arrivo un nuovo attaccante: di chi si tratta

Dopo Huijsen e Angeliño, la Roma ha chiuso anche l'acquisto di Tommaso Baldanzi. Sembra essere arrivata la fumata bianca decisiva per l'arrivo del fantasista dell'Empoli nella Capitale. Come riportato da Fabrizio Romano, l'affare riguarda un prestito con obbligo di riscatto fissato sui 15 milioni di euro. Con ogni probabilità, quindi, presto Daniele De Rossi accoglierà un nuovo giocatore.

🚨🟡 AS Roma are closing in on deal to sign Tommaso Baldanzi from Empoli. Agreement at the final stages on loan with buy option clause mandatory.



Fee will be in the region of €15m, final details are being discussed between clubs.



Almost there. ⏳🇮🇹 pic.twitter.com/iEab46ffWC