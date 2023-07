Calciomercato Roma | Karsdorp ai saluti: l'Olympique Marsiglia bussa alla porta

Fonte: tuttomercatoweb.com

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Image Sport

Prima delle entrate, c'è bisogno di qualche uscita. E tra gli esuberi, in casa Roma, c'è anche Rick Karsdorp. In seguito al caso scoppiato dopo la gara contro il Sassuolo e con l'arrivo di Kristensen, l'esterno olandese non pare rientrare più nei piani di José Mourinho, ragion per cui è molto probabile un suo addio in questa sessione di mercato.

Interesse dalla Francia

Stando a quanto si legge sulle colonne dell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, sull'ex Feyenoord è piombato l'Olympique Marsiglia e a breve potrebbero esserci contatti concreti. L'ultima stagione è stata tutt'altro che positiva per il classe '95, tra infortuni e prestazioni così così. La Roma non ci punta più.