Calciomercato Roma, Mourinho perde i pezzi: un titolarissimo verso l'Inter

Roma attiva per quanto riguarda la sessione invernale di mercato, sia in entrata che in uscita. Come riporta oggi Il Messaggero, tra le questioni più importanti figura quella legata al rinnovo di Chris Smalling, il cui contratto con i giallorossi scade nel 2023. L'inglese ha una clausola che gli permette di rinnovare alle stesse cifre al raggiungimento del 50% delle presenze, ma su di lui ha messo gli occhi l'Inter. In caso di offerta importante, la Roma dovrà decidere se fare una controproposta oppure se lasciarlo partire.