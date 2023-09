Calciomercato Roma | Occhi su un nuovo attaccante: piaceva anche alla Lazio

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Ancora movimenti sul mercato in casa Roma. Nonostante gli arrivi negli ultimi giorni di mercato di Lukaku e Azmoun, il club giallorosso è ancora a caccia di un attaccante per rinforzare il pacchetto offensivo di Mourinho. In rosa ci sono anche Belotti e Abraham, ancora ai box a causa del grave infortunio della scorsa stagione. Secondo Tuttomercatoweb, Tiago Pinto avrebbe messo nel mirino Roland Sallai del Friburgo, consapevole del suo contratto in scadenza a giugno 2025. L'ungherese classe '97, che aveva avuto contatti con la Lazio negli scorsi mesi, è finito nei radar anche della Saudi League e in particolare dell'Al-Ettifaq. Il giocatore potrebbe cambiare aria, ma non ha ancora fatto chiarezza sul suo futuro. Nel mese di gennaio la Roma potrebbe tentare l'affondo decisivo, ma occhio sempre al pallino Marcos Leonardo.