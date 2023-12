Calciomercato Roma | Renato Sanches furioso con Mou: la mossa social

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Renato Sanches potrebbe lasciare la Roma in anticipo. Il portoghese ha accusato parecchi infortuni in questi primi mesi di esperienza in giallorosso, ma soprattutto quello che è successo a Bologna potrebbe cambiare le carte in tavola. Mourinho, infatti, lo ha fatto entrare e poi tolto dopo 18 minuti. Una scelta mal digerita dal calciatore che non è rimasto indifferente. Il lusitano è rimasto a guardare nel match contro il Napoli e non sembra aver preso bene l'evoluzione della sua esperienza in giallorosso. Il calciatore, secondo quanto riporta ilmessaggero.it, ha cambiato l'immagine del profilo scegliendo una foto nera. Le foto con la maglia della Roma erano scomparse, ma poi sono tornate su Instagram. La bio recita semplicemente calciatore senza spiegare il club di appartenenza. Insomma una situazione in divenire. Non è escluso che il centrocampista possa salutare già a gennaio senza aspettare giugno, quando scadrà il prestito con diritto di riscatto. Il giocatore potrebbe tornare al PSG e poi scegliere la sua nuova destinazione.