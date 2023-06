Calciomercato Roma | Scelto il centravanti: incontro in settimana

La Roma fa sul serio per Gianluca Scamacca. Come riportato dall'esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, è in programma nei prossimi giorni un incontro tra il club giallorosso e il West Ham per definire la trattativa. Tiago Pinto parlerà anche con gli agenti dell'attaccante classe 1999 che ha già dato l'ok per il suo ritorno in giallorosso. In questo momento la Roma è nettamente in vantaggio sul Milan nella trattativa.