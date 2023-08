Calciomercato Roma | Tiago Pinto smentisce Lukaku: "Stiamo trattando, ma..."

CALCIOMERCATO ROMA - Romelu Lukaku sembrava a un passo dalla Roma. Il belga aveva parlato in patria dicendo di essere pronto a sbarcare domenica nella Capitale per la firma del contratto. Dopo l'incontro tra la Roma e il Chelsea, però, aumentano i dubbi. Tiago Pino ha smentito l'arrivo del calciatore domani dicendo che c'è la volontà di tutti di chiudere l'affare, ma che esiste ancora distanza tra domanda e offerta. Come riporta Sky Sport, le parti torneranno a parlare, ma la trattativa è ancora lunga e lontano dalla fumata bianca. Gianluca Di Marzio spiega come come i giallorossi siano pronti a investire tra i 5/6 milioni euro per un prestito oneroso senza diritto né obbligo di riscatto. I Blues chiedevano tra gli 8 e i 10 milioni di sterline, mentre Lukaku deve abbassarsi l'ingaggio a massimo 6 milioni di euro a stagione (a Londra ne prende 12). Il Chelsea dovrà fare una riunione interna tra soci e proprietari per capire come muoversi e solo dopo l'unanimità potrebbe riprendere la trattativa con la Roma cercando l'intesa. Resta l'ottimismo, ma al momento nulla è ancora deciso.