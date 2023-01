Calciomercato Roma, un difensore nel mirino del Bologna. Contro la Lazio...

La Lazio il 19 gennaio 2023 scenderà in campo contro il Bologna allo stadio Olimpico per ottavi di finale di Coppa Italia. Nel mentre, la squadra di Thiago Motta pensa alle prossime mosse da mettere in azione, specialmente quelle sul mercato. L'edizione romana de La Repubblica sottolinea il continuo pressing del Real Betis per Matias Vina in uscita dalla Roma. Nelle ultime ore però il difensore è stato richiesto anche dalla Serie A, con il Bologna che ha mosso i primi passi per il prestito con diritto di riscatto. I giallorossi però, vorrebbero monetizzare, ma tutti i club interessati stanno trattando solo sulla base del prestito. Chissà se la società rossoblù riuscirà a chiudere l'operazione e averlo già a disposizione per la partita contro la Lazio.