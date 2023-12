Calciomercato Roma | Un titolare pronto a seguire Ibanez: la clamorosa indiscrezione

TUTTOmercatoWEB.com

La Roma è pronta a salutare il suo capitano. La società giallorossa ha dichiarato Lorenzo Pellegrini tutt'altro che incedibile e sarebbe pronto a lasciarlo partire già dal mercato di gennaio, soprattutto per cifre importanti come quelle che potrebbero arrivare dall'Arabia Saudita. Secondo quanto riporta tvplay.it, alcuni club sauditi sarebbero pronti a farsi avanti per assicurarsi le prestazioni del giocatore romanista, nettamente in calo nelle ultime stagioni. Un destino simile a quello che ha visto come protagonista il suo ex compagno Roger Ibanez, oggi in forza all'Al-Ahli