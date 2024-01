Calciomercato | Romero saluta il Milan: corsa a due per Luka

Luka romero è pronto a lasciare il Milan. Il club rossonero vuole cedere il calciatore in prestito per fargli fare esperienza. Le piste Como e Venezia si sono raffreddate e al momento sono due i club in pole per accogliere il giovane argentino: Boca Juniors e Almeria. Entrambe le opzioni sono gradite a Romero, che tifa Xeneizes da sempre. Va trovata la quadra con il Milan, che non intende aprire a un trasferimento a titolo definitivo perché non vuole correre il rischio di veder esplodere l'ex Lazio e non poterci puntare in futuro.

Dall'Argentina riferiscono che il Boca Juniors sia aperto a formule che prevedano un prestito lungo, anche di un anno, con ingaggio pagato a metà e senza opzione di acquisto. L'altra idea è un prestito più corto con diritto di riscatto e controriscatto a favore dei rossoneri. L'Almeria invece ha proposto un prestito. Nessuna delle due società può dirsi in vantaggio sull'altra, solamente i prossimi giorni chiariranno gli scenari.