Calciomercato Salernitana | Dia, clausola in scadenza: a poche ore mancano le offerte

Fonte: tuttomercatoweb.com

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

La scadenza della clausola di risoluzione presente nel contratto di Boulaye Dia si avvicina sempre di più e i club interessati avranno tempo fino a mezzanotte per mettere sul piatto 25 milioni di euro per prendere l'attaccante della Salernitana, anche se, come raccolto dalla redazione di TMW, fino a questo momento non sono pervenute offerte e a meno di ribaltoni delle ultime ore da domani il club granata potrà negoziare la sua uscita senza dover guardare la stesse clausola.