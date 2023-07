Calciomercato | Scamacca, Carnevali: "Tornare alla Roma non gli farà bene"

TUTTOmercatoWEB.com

Giovanni Carnevali, ad del Sassuolo, ha rilasciato un'intervista al programma Calcio Totale in onda su Rai 2. Il dirigente dei neroverdi ha parlato anche del possibile ritorno di Scamacca alla Roma di Mourinho. Queste le sue parole: "Credo che per una società importante Scamacca potrebbe essere un ottimo acquisto. Ha delle caratteristiche straordinarie, con grandi potenzialità e con dei margini di crescita notevoli. Se fossi un club di prima fascia lo prenderei, se fossi in Scamacca però rimarrei ancora in Premier. Ha fatto un solo anno, ha bisogno di ambientarsi, non conosceva la lingua ed ha avuto un infortunio che lo ha condizionato. Farebbe bene a rimanere ancora in Premier e non aver voglia di tornare in Italia, soprattutto alla Roma. In questo momento ha questo desiderio ma non so se faccia bene per lui".