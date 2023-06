Calciomercato | Si muovono le big: Milan su Lukaku, Dzeko saluta, Vicario in Premier

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Il calciomercato entra sempre più nel vivo in attesa dello start ufficiale. Il possibile passaggio di Tonali in Premier League rischia di spostare tutti gli equilibri. Adesso il Milan si è inserito con prepotenza nella corsa per Frattesi e insidia le altre pretendenti. I rossoneri preparano un altro sgarbo all'Inter e puntano Romelu Lukaku, tornato al Chelsea dopo il prestito. I nerazzurri stanno trattando con i londinesi il rinnovo del prestito, mentre il Milan vuole assicurarselo a titolo definitivo. Il prezzo del cartellino si aggira intorno ai 40 milioni. Intanto l'Inter saluta Dzeko, atterrato a Istanbul per le visite mediche con il Fenerbahce. Sfumato anche l'obiettivo Vicario per il club di Zhang. Il portiere dell'Empoli va al Tottenham che ha messo sul piatto circa 20 milioni di euro. Anche la Juve inizia a muoversi e sogna il ritorno in Italia di Zaniolo. Sondato il terreno anche per il terzino classe 2000 Fabiano Parisi. La Roma pensa a Morata, mentre il Manchester United propone ai giallorossi il cartellino di van de Beek. Il Napoli è in chiusura per Danso dal Lens. Sarà lui il sostituto di Kim, promesso sposo del Bayern Monaco.