Calciomercato | Si scalda l'asse Fiorentina - Roma: non c'è solo Ikoné

Continua a essere molto caldo l'asse di mercato tra Roma e Fiorentina. Daniele De Rossi, nuovo allenatore giallorosso, è intenzionato a giocare con la difesa a quattro, ma, complici gli infortuni, è rimasto senza esterni sinistri. In generale anche in attacco non c'è abbondanza di giocatori che possono essere impiegati sulla fascia e per questo motivo nel mirino sono finiti due calciatori della squadra di Vincenzo Italiano, che potrebbero fare al caso di DDR.

Secondo quanto riportato dal Corriere di Roma, alla Fiorentina piace Andrea Belotti, ma per arrivarci non avrebbe offerto solamente Jonathan Ikone, nome circolato nelle ultime ore, ma anche Josip Brekalo, ex Torino in uscita dai viola. Il club della Capitale però non è molto favorevole a questa opzione e, dopo averci riflettuto su, ha rilanciato chiedendo al posto del croato Cristiano Biraghi, terzino sinistro e capitano dei gigliati.