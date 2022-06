Calciomercato, Torchia: "Lazio-Rugani? Non c'è stata una vera trattiva"

Il calciomercato si appresta ad iniziare, mancano solo due giorni e presto la campana più attesa della stagione suonerà per aprire le danze. Proprio per questo, ai microfoni di TMW Radio, è intervenuto l’agente Davide Torchia per commentare alcuni temi, tra cui anche il mercato della Lazio. “Rugani è alla Juventus e sa che cosa ha fatto lo scorso anno. Sono anni che Daniele dimostra di poter stare lì. In una società come quella bianconera se si sta lì per tanti anni significa che si è di alto livello. Una cosa su cui insisto è che non è semplice giocare in squadre dove visto che si fanno sempre partite e si deve stare a grandissimi livelli ci sono molti cambi. Poi dobbiamo pensare che la prossima stagione ci saranno, fino all’inizio del Mondiale, 21 partite di Champions League, un massacro. Sulla Lazio per usare una battuta per esserci stato un tramonto ci deve essere stata un’alba. Non c’è stata una vera e propria trattativa”.

TARE A LONDRA - “Londra in senso generale di mercato è come dire andare a Milano. Si può trattare per qualsiasi squadra. Carnesecchi mi piace molto. Io sono della scuola dei portiere con una certa tecnica e che l’importante sia parare, poi se sa fare anche il gioco con i piedi meglio. Io la prima volta che l’ho visto ho detto questo mi piace, mi sembra un ragazzo messo e quadrato nel posto giusto. Un portiere diciamo di vecchi tempi”.