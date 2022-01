Calciomercato, tutti gli affari ufficiali della Serie A: Vlahovic alla Juventus

AGGIORNAMENTO ORE 19.30 - La Lazio e il Maiorca continuano a trattare per Vedat Muriqi, non c'è ancora la fumata...

ULTIME DA FORMELLO FORMELLO - LAZIO, DOPPIA SEDUTA: PEDRO MIGLIORA, TERAPIE PER LUIZ FELIPE AGGIORNAMENTO ORE 16.40 - Una buona notizia: si rivede Pedro, seppur per un lavoro differenziato. Lo spagnolo, mentre la squadra è impegnata nella seconda seduta di giornata, svolge un allenamento a parte sul campo adiacente. Insieme a lui Felipe Anderson,... WEBTV LAZIO, VAVRO SBLOCCA L'INDICE DI LIQUIDITÀ: COSA SUCCEDE ORA Denis Vavro ceduto in prestito al Copenaghen, prima cessione utile per la Lazio in questa sessione di calciomercato. Si attendeva la partenza del difensore per sbloccare le operazioni in entrata. E ora? Il club si trova davanti ad un bivio: tesserare Kamenovic, parcheggiato... VOCI DI MERCATO CALCIOMERCATO LAZIO, DALLA SPAGNA: "MURIQI-MAIORCA, CI SIAMO! DOMANI L'ARRIVO SULL'ISOLA" Secondo quanto riferisce Diario de Mallorca la trattativa è arrivata al suo lieto fine. Muriqi dovrebbe lasciare domani la Capitale.