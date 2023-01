Calciomercato, un ex Lazio fa gola in Premier: ecco di chi si tratta

Quattro club inglesi hanno messo gli occhi su un ex centrale biancoceleste e proveranno a portarlo in Premier già a gennaio...

La Premier League guarda agli altri campionati. Dopo l'acquisto di Kiwior da parte dell'Arsenal, le attenzioni di quattro club sono indirizzate in Liga. Dalla Spagna, infatti, scrivono che quattro squadre seguirebbero da vicino le prestazioni di Luiz Felipe. L'italobrasiliano in estate si è svincolato dalla Lazio e ha scelto il Betis firmando un quinquennale con una clausola da 100 milioni di euro. Il club andaluso è certo della permanenza del calciatore anche grazie alla clausola, ma i rigidi paletti economici della Liga potrebbero portare i biancoverdi a una riflessione. Il Betis, infatti, potrebbe decidere di accettare un'offerta importante qualora una delle quattro squadre, oltre al gradimento, decidesse di fare un passo in più. Nonostante il giocatore sia una precisa richiesta di Pellegrini, si tratterebbe di una plusvalenza importantissima per la società che davanri a cifre irrinunciabile sarebbe quasi costretta ad accettare.