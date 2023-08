Calciomercato | Un ex Lazio vicino alla Romania: i dettagli

Tutti in fuga dalla SPAL. Come era prevedibile, dopo la retrocessione in Serie C, il club di Ferrara rischia di perdere tante pedine del suo scacchiere. Con le valigie in mano c'è Alessandro Murgia, che, come riporta TuttoMercatoWeb.com, è finito nel mirino dell'Hermanstadt, squadra di prima serie romena. La formazione di Sibiu sta puntando a chiudere la trattativa con l'acquisto del giocatore a titolo definitivo, e ha accelerato nelle ultime ore per il centrocampista classe 1996 ex Lazio ricordato da tutti i tifosi biancocelesti per il gol decisivo in Supercoppa contro la Juventus.