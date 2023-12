Calciomercato, Valentini alla Lazio? Osorio consiglia: "È fortissimo"

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

Nicolas Valentini del Boca Juniors è uno dei calciatori più attenzionati dal calcio italiano. Con il calciomercato di gennaio che sta per avere inizio, nell'ultimo periodo diversi rumors hanno visto Lazio, Inter e Fiorentina interessarsi all'argentino. Riguardo alla situazione ne ha parlato Aldo Osorio, ex attaccante, tra le altre, di Lecce e Crotone. Ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com ha dato il suo parere riguardo al possibile arrivo del classe 2001 in Italia: "È fortissimo, mi piace molto. È un ragazzo dal grande futuro, assicurato. È pronto per una big, davvero”.