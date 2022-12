Calciomercato, Zarate cerca squadra: il no al Cile e le pretendenti

TUTTOmercatoWEB.com

CALCIOMERCATO RASSEGNA STAMPA - Mauro Zarate cerca squadra. L'attaccante, dopo l'esperienza con il Platense di Martin Palermo, è senza contratto e valuterà la scelta migliore per il futuro. Il 35enne ha ancora voglia di stupire e spera di trovare il progetto che si sposa al meglio con le sue caratteristiche. Il sito Encancha.cl, intanto, riavvolge il nastro e racconta quando la punta ha rifiutato di indossare la maglia del Cile. Il calciatore è nato in Argentina ma ha il papà cileno, cosa che gli avrebbe permesso di indossare la maglia della Roja. Nel 2014 e nel 2015 Jorge Sampaoli, allora ct del Cile, lo chiamò per far parte delle spedizioni per il Mondiale e la Coppa America. Maurito, però, rifiutò dicendo di aspettare la chiamata dell'Argentina che alla fine non arrivò. Acqua passata, ma forse il ragazzo di Buenos Aires avrebbe potuto agire in maniera diversa. In passato Zarate è stato accostato al Colo Colo, ma alla fine l'affare non è andato in porto. In questo momento, invece, sull'ex numero 10 della Lazio c'è l'Independiente de Avellaneda.