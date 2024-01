Calciomercato | Zielinski, che torto: contro la Lazio giocherà...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

CALCIOMERCATO RASSEGNA STAMPA - Vive da separato in casa Piotr Zielinski. Il centrocampista polacco, dopo un lungo tira e molla iniziato da quest'estate (quando sembrava destinato a trasferirsi in Arabia Saudita) e continuato nel corso di questa stagione, in estate lascerà il Napoli a meno di sorprese inaspettate. Secondo quanto riporta Il Corriere dello Sport, i partenopei lo hanno ormai messo ai margini del progetto, le strade sono destinate a separarsi e per questo la società ritiene sia meglio puntare su un progetto che valorizzi i giovani a disposizione. Ecco perché questa sera contro la Lazio, a centrocampo, non dovrebbe giocare titolare l'ex Empoli e Udinese, ma il prodotto del settore giovanile Gianluca Gaeatano. Nella mattinata di oggi Mazzarri ultimerà le scelte tattiche e scioglierà anche questo ballottaggio, ma tutto per ora propende verso il classe 2000. Una situazione difficile da digerire per chi da anni ha dato tutto per la maglia napoletana ma che, negli ultimi mesi, ha faticato a mettersi in mostra e convincere.