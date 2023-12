Calciomercato | Zielinski, il Napoli traccheggia e l’Inter si fa avanti: la proposta

TUTTOmercatoWEB.com

Il futuro di Piotr Zielinski è tutto da decifrare. Il centrocampista è in scadenza col Napoli, il contratto terminerà con l’anno nuovo e del rinnovo ancora non c’è traccia. In estate ha deciso di respingere l’interesse della Lazio e dell’Arabia Saudita, scegliendo di restare in azzurro sperando in un ritocco dell’accordo. Così, attualmente, non è e della situazione ne ha approfittato l’Inter che, come riporta Il Roma, avrebbe presentato una proposta: un quadriennale da quattro milioni di euro.

