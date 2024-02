Calciomercato | Zielinski vive da separato in casa: il Napoli ha deciso di...

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA CALCIOMERCATO - Il futuro di Piotr Zielinski sembra ormai essere definito. Il centrocampista polacco a meno di sorprese non rinnoverà con il Napoli e in estate, da svincolato, sceglierà la sua prossima destinazione. Mentre Lazio e soprattutto Inter aspettano i possibili sviluppi, l'ex Udinese vive oggi un clima da separato in casa. Il giocatore, infatti, reo di aver rifiutato le offerte presentate da De Laurentiis rischia di scivolare in fondo nelle gerarchie e, secondo quanto riporta Il Corriere del Mezzogiorno, di essere addirittura escluso dalla lista per la Champions League. Una decisione che, se confermata, riassumerebbe alla perfezione il clima che si respira in società e il rapporto, ormai logoro, tra le due parti.