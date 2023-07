Calendario Lazio, Teotino (Sky): "Rugby all'Olimpico? È stato deciso che..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Il calendario della prossima stagione di Serie A sta per prendere forma, i sorteggi si terranno tra poco e la Lazio di volta in volta conoscerà le avversarie giornata per giornata. Ospite nello studio di Sky Sport, per seguire in diretta l’evento, Gianfranco Teotino che si è soffermato su uno dei criteri di cui si terrà conto per la combinazione dei match. È quello relativo alla questione del rugby, del torneo Sei Nazioni che si disputa all’Olimpico. Queste le parole: “Il rugby, il Sei Nazioni, si gioca all’Olimpico quando si gioca poi naturalmente Roma o Lazio devono giocare due giorni dopo, ma il campo non è comunque in ottime condizioni per cui è stato deciso che questa seccatura di giocare a casa sul campo rovinato sarà data in parti uguali sia alla Roma sia alla Lazio”

