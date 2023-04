Cancellieri: "Voglio restare alla Lazio a lungo. Con Immobile..."

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

A Roma, presso il Radisson Blu GHR Hotel ai Parioli, torna il Gran Galà del Calcio ADiCoS. Nella consegna dei vari premi sarà chiamato a ritirare il Premio 'Daniel Guerini' come Miglior Giovane l'esterno della Lazio Matteo Cancellieri. Il giocatore di Sarri sarà premiato per le prestazioni messe in scena nella passata stagione con la maglia dell'Hellas Verona. Un riconoscimento speciale per l'attaccante capitolino, un riconoscimento che porta il nome di un suo caro amico ed ex giocatore della Lazio, Daniel Guerini, scomparso lo scorso 24 marzo 2021. Ai microfoni di calciomercato.it l'esterno si è espresso sulla stagione e sui traguardi personali:

"L'anno scorso a Verona ho esordito in Serie A, segnando in campionato e in Coppa Italia, è stata una prima stagione soddisfacente. Quello della Lazio è un livello alto, ci sono giocatori forti che hanno raggiunto risulatiti importanti. Penso che mi serva del tempo per ambientarmi e diventare incisivo. A chi mi ispiro? Mbappe!Sarri è un grande mister, mi ha fatto crescere motlo, anche nel ruolo della punta centrale, con lui posso fare bene. Spero di stare molti anni con Immobile nella Lazio e giocare al suo fianco".

Il biancoceleste, salito sul palco per ritirare il premio, ha aggiunto: "Daniel Guerini? Un ricordo che va al di là del calcio, con Daniel siamo cresciuti insieme. Un piacere essere qua. Giocare di più? Spero di trovare continuità, ora sono in una squadra importante, mi piacerebbe trovare spazio in questa squadra. Per un giovane è difficile ambientarsi subito a un livello così alto e in poco tempo. Vengo dal Verona, le richieste che arrivavano dalla società e dai tifosi erano meno invadenti. Qui giustamente si pretende di più. Io provo a fare il massimo e a essere utile. Lazio? Siamo sereni, giochiamo con tranquillità, meritiamo di stare in alto, stiamo esprimendo un bel calcio e questo sta dando i suoi frutti. È una cosa meritata. Europeo Under 21? Il prossimo impegno è quello, speriamo di arrivarci pronti, vogliamo fare bene. Non decido io le convocazioni, penso ad allenarmi, poi le scelte le fa il mister. Per un giovane non è facile entrare e incidere in una squadra e in un campionato così importanti. Ci vuole tempo, non ho troppa fretta, ho tempo per poter dimostrare. Sono fiducioso"