Candreva, parla il cugino: "Spero chiuda la carriera alla Lazio. Quando andò via..."

Quella di oggi pomeriggio non sarà senz'altro la "solita" partita per Antonio Candreva. Sarà una sorta di osservato speciale, in virtù del suo passato biancoceleste: alla Lazio ha giocato cinque anni lasciando un grande ricordo. “Ha vissuto una storia incredibile con la Lazio, io spero possa tornare per chiudere la carriera lì”, dice Gianluca Santoni, il cugino di Candreva, intervenuto ai microfoni di TuttoMercatoWeb. “Per me e la sua famiglia sarebbe più bello, così lo vivremmo maggiormente. A Salerno però sta bene”.

Il legame con la Lazio però è noto ed è forte: “Andò via all’Inter da vice capitano per diversi motivi, riuscì anche a far monetizzare la società. Per tanto tempo si è sentito come il De Rossi della Lazio, con cui ha vinto anche dei trofei”. Uno su tutti, la Coppa Italia con la Roma nel 2013. Lo scorso maggio, in occasione del decennale, è stato anche invitato dalla Lazio all’Olimpico per la cerimonia e ha ricevuto gli applausi dello stadio: “Si è preso un permesso per venire, ovviamente era autorizzato. Ma purtroppo è dovuto subito scappare”.

